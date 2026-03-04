В Госжилинспекции Нижегородской области рассказали, как сменить УК многоквартирного дома

Управлением многоквартирными домами занимаются в том числе и управляющие компании (ДУКи). Если качество обслуживания оставляет желать лучшего, жильцы имеют право сменить подрядчика. В Госжилинспекции Нижегородской области рассказали сайту pravda-nn.ru , как это сделать.

«Если диалог относительно качества исполнения услуг не помогает и нарушения носят системный характер, собственники вправе инициировать смену подрядчика», — отмечают в инспекции.

Если договор с управляющей компанией был заключен более года назад, для смены достаточно провести общее собрание собственников жилья (ОСС). Если договор заключен менее года назад, сменить управляющую компанию получится, если удастся доказать, что она не выполняет условия договора. Собственники могут расторгнуть договор в любой момент, если решили перейти на другую форму управления, например создать ТСЖ.

Вот инструкция по смене управляющей компании:

1. Обсудите ситуацию с соседями и найдите поддержку. 2. Проведите общее собрание собственников жилья, на повестке — вопросы о расторжении договора с действующей управляющей организацией и заключении договора с новой. 3. В течение 5 дней после собрания направьте уведомление о принятом решении и копию протокола собрания в новую управляющую организацию. 4. Не позднее, чем за месяц до расторжения договора, уведомите нынешнюю управляющую компанию о том, что ее услуги больше не понадобятся.

За смену управляющей компании должны проголосовать собственники, которые совокупно владеют более 50% площадей в доме. Владельцы нежилых помещений и муниципалитет также имеют право голоса.