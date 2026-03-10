В Госкомитете по безопасности населения Карелии призвали не поддаваться панике при падении под лед

Госкомитет по безопасности населения Карелии предупредил жителей региона о рисках выхода на весенний лед и разъяснил порядок действий при попадании в полынью. Об этом сообщил «КарелInform» .

При случайном провале под лед первоочередная задача — сохранять спокойствие. Следует широко расставить руки вдоль края льдины, чтобы стабилизироваться на воде, и попытаться нормализовать дыхание. Необходимо громко звать на помощь и немедленно избавиться от всего лишнего груза.

Следующим этапом должно стать самостоятельное освобождение: лечь грудью или спиной на ледовую кромку, распределив давление своего веса равномерно, чтобы избежать дальнейшего разрушения льда. Полезно вытянуть вперед одну руку, используя ее в качестве опоры, потом осторожно закинуть ногу на край и сместить центр тяжести на нее.