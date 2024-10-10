В Госдуме заявили о критической нехватке кладбищ в России

Депутат Разворотнева: в России критически не хватает кладбищ и крематориев

В России образовался критический дефицит крематориев и кладбищ, по числу первых государство является одним из аутсайдеров в мире. Об этом «Парламентской газете» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Светлана Разворотнева.

По ее словам, разрешение бизнесу строить ритуальные сооружения в рамках государственно-частного партнерства положительно повлияет на ситуацию.

«Сегодня очень велика потребность в крематориях. Например, в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге или Москве именно в них осуществляется до 70% погребений», — сказала депутат.

Разворотнева отметила, что представители бизнеса готовы влиться в новую для себя сферу, а в России уже есть прецеденты такой практики.

Ранее депутат также рассказывала, что новый законопроект поможет регулировать цены в похоронном бизнесе и ужесточить охрану персональных данных.