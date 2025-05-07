В Госдуме выступили за более частые проверки газового оборудования

Игнорирование прописанных в документах требований безопасности приводит к трагическим последствиям, поэтому необходимо активизировать процесс проверок газового оборудования в жилых домах. Об этом 360.ru заявил депутат фракции «Единая Россия» и член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Слишком часто мы сталкиваемся с трагическими последствиями — утечками, взрывами, человеческими жертвами. Многие из этих случаев можно было бы предотвратить при своевременном и качественном техническом обслуживании», — сказал он.

По мнению депутата, особое внимание следует уделить соблюдению базовых требований безопасности, в числе которых — наличие диэлектрических вставок между газовым краном и гибким шлангом. Такие элементы, несмотря на указания в нормативных документах, часто отсутствуют из-за формального подхода к проверкам, экономии и халатности, заключил Якубовский.

Ранее в беседе с РИА «Новости» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ также предложил увеличить штрафы за выявленные нарушения в содержании газового оборудования.