В Госдуме рассказали, откуда у добросовестных плательщиков может появиться долги за ЖКУ

Долг в квитанциях за услуги ЖКХ иногда возникает даже после полной оплаты из-за задержки перевода денег. Об этом рассказал РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Средства идут из банка в банк до трех рабочих дней, а при оплате по QR-коду — до суток. В этот период в квитанции может отображаться задолженность.

Парламентарий посоветовал сохранять чек об оплате. Корректировка после зачисления денег происходит автоматически, но если через месяц долг не исчез, стоит обратиться в управляющую компанию.

Еще одна распространенная причина — ошибка в реквизитах, например неверный лицевой счет при ручном вводе. В таком случае Колунов рекомендовал сразу же обратиться в банк для уточнения статуса платежа.

