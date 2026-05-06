В Госдуме раскритиковали запрет иностранной музыки на выпускных

Решение некоторых школ запретить выпускникам отдыхать на выпускных под иностранную музыку является странным толкованием закона о защите родного языка. Об этом в телеграм-канале заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, дети на таких мероприятиях не делают различия между Надеждой Кадышевой и Уитни Хьюстон.

«Это всего лишь музыка, которая не несет в себе ничего, кроме искусства», — написал он.

Милонов пообещал вместе с коллегами-однопартийцами поднять вопрос о внесении в законодательство необходимых поправок, чтобы подобные казусы в России больше не возникали.

Минпросвещения России рекомендовало провести последние звонки в 2026 году в России 26 мая. Выпускные вечера по установке министерства состоятся 27 июня. В программу торжественных линеек ввели обязательные исполнение гимна и поднятие флага России.