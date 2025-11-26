В Госдуме предупредили о мошеннических схемах с фальшивыми сайтами перед Новым годом

В предновогодний период, когда компании активно закрывают бюджеты и делают закупки, возрастает риск столкнуться с мошенническими схемами. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал RT о распространенных схемах обмана.

Преступники создают фальшивые сайты поставщиков, копируя дизайн и ассортимент настоящих компаний. Разница может заключаться в адресе домена, который отличается всего одним символом или зоной.

«Письма составлены профессионально, часто содержат реальные фамилии сотрудников, поддельные подписи менеджеров и логотипы известных брендов», — отметил Немкин. Это создает эффект доверия и снижает вероятность проверки источника.

Для противодействия таким атакам компаниям необходимо внедрить многоуровневую защиту: фильтрацию доменов-имитаторов, строгие регламенты проверки реквизитов и обязательную повторную сверку платежей с поставщиком по независимому каналу связи.