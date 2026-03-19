В Госдуме предупредили о юридических сложностях при установке кондиционера

С приходом жаркой погоды многие задумываются об установке кондиционеров. Однако размещение наружного блока на фасаде многоквартирного дома требует учета прав всех жильцов, подчеркнул депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с RT .

Согласно Жилищному кодексу, фасады и несущие конструкции дома считаются общим имуществом. Минстрой пояснил, что самовольное использование этих элементов под личное оборудование недопустимо.

«Установка наружного блока с креплением к элементам общего имущества возможна только при наличии соответствующего решения собрания», — отметил депутат.

По словам Якубовского, для законной установки кондиционера необходимо получить решение общего собрания собственников, причем не менее 2/3 голосов должны быть «за». Эта позиция подтверждается судебной практикой, включая решение Верховного суда, который указал на нарушение режима общей долевой собственности при незаконной установке кондиционера.