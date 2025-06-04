В Госдуме предложили ввести отслеживание педофилов по геолокации

В России следует расширить практику отслеживания местоположения осужденных педофилов, вышедших на свободу. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, его слова опубликовали на сайте партии.

Парламентарий напомнил, что в конце мая Госдума уже утвердила такой эксперимент. Мигрантов будут отслеживать через смартфоны, начиная с 1 сентября. Эксперимент стартует в Москве и Подмосковье. Миронов отметил, что новые технологии контроля над мигрантами следует распространить и на осужденных педофилов.

«То есть на педофилов, убийц детей, маньяков. Которые, несмотря на предложения нашей фракции ужесточить для них наказание, вплоть до пожизненного, смертной казни, выходят на свободу. И в большинстве случаев совершают преступления повторно», — подчеркнул депутат.

Миронов добавил, что на таких лиц накладывают определенные ограничения, но есть сложности с организацией их должного контроля. Участкового на каждую детскую площадку не поставишь, а вот при отслеживании геолокации через смартфон полиция будет получать данные в режиме реального времени. Депутат отметил, что его партия уже готовит такие поправки.

В конце мая в Кургане задержали местного жителя, который приставал к малолетним детям, сообщило издание Ura.ru.