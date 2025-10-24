В Госдуме предложили ввести компенсации за неиспользованный отпуск

Депутаты от партии «Новые люди» внесли предложение о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, позволяющих работникам получать денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска непосредственно по окончании календарного года. В настоящее время Трудовой кодекс предусматривает выплату компенсации преимущественно при расторжении трудового договора. Об этом сообщил Life.ru .

Если поправки будут приняты, работники смогут обратиться с заявлением о выплате компенсации за неиспользованные дни отпуска даже при сохранении трудовых отношений. Это позволит работодателям сократить задолженность по неиспользованным отпускам и уменьшить финансовую нагрузку при единовременных выплатах при увольнении, написало радио Sputnik.

Депутаты Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Олег Леонов подчеркнули, что реализация права на компенсацию должна осуществляться исключительно по личному письменному заявлению работника и исключительно по его волеизъявлению. Эта мера позволит улучшить финансовое положение работников и снизить нагрузку на работодателя при оформлении увольнения.