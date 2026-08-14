В Госдуме предложили упростить возврат ошибочных штрафов

Депутат Госдумы Александр Сидякин предложил упростить возврат средств водителям за ошибочно выписанные штрафы. О его инициативе сообщила пресс-служба «Единой России».

«Если начисление не подтверждается или произошло по ошибке, средства необходимо возвращать автомобилистам без излишней бюрократии», — сказал Сидякин.

Парламентарий назвал недопустимым, когда через годы требуют оплату старых штрафов, а вернуть ошибочно списанные средства почти невозможно. Он отметил, что механизм обратной связи должен быть ясным и доступным.

Для этого в официальных приложениях и на сайтах нужно ввести специальные разделы для жалоб и оперативной связи. Перед оплатой водитель должен видеть фото нарушения с датой и временем. Этого достаточно, чтобы проверить обоснованность и избежать спорных ситуаций.

Ранее правительство предложило штрафовать водителей иностранных машин в течение суток.