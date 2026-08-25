В Госдуме предложили создать министерство семьи, женщин и детей

В России предложили создать отдельное министерство, которое будет заниматься вопросами семьи, женщин и детей. С такой инициативой выступила руководитель Лиги женщин ЛДПР, сенатор Елена Афанасьева на пресс-конференции, посвященной Всероссийскому женскому форуму.

По ее словам, в ведении нового ведомства следует сосредоточить вопросы охраны здоровья детей и женщин, репродуктивного здоровья подрастающего поколения, социальной защиты семьи и детства, а также поддержки материнства и отцовства.

В ведении такого министерства должны быть также вопросы здоровья детского и женского населения России, уточнила парламентарий

Афанасьева предложила включить в сферу ответственности ведомства разработку стратегии в отношении пенсионного обеспечения. По мнению сенатора, отдельное министерство позволило бы объединить направления государственной политики, связанные с поддержкой семей.

Кроме того, ЛДПР выступила за изменение пенсионного возраста. Афанасьева предложила вернуть прежние параметры: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. По ее словам, действующая пенсионная реформа отдалила бабушек от семей и возможности помогать детям и внукам.