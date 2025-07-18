В Госдуме поддержали намерение Telegram выполнить закон «о приземлении»

Мессенджер Telegram находится в процессе открытия представительства в России. Это одна из немногих иностранных платформ, которая может выполнить требования закона «о приземлении», написала «Парламентская газета» .

По данным Mediascope, по меньшей мере 74% россиян активно используют Telegram, 55% пользуются им ежедневно. За последние два года доля пользователей мессенджера из России выросла на четверть, сообщило радио Sputnik.

Решение руководства Telegram следовать российским законам поприветствовали в Госдуме.

«Причины, по которым они решили это сделать, я знаю, но посмотрим, насколько они будут последовательны в исполнении других требований российского законодательства — в части локализации данных российских пользователей на территории нашей страны и удаления запрещенного контента», — сказал глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский.

Предполагается, что желание Telegram «приземлиться» в России связано с рынком интернет-рекламы: легализация поможет мессенджеру сохранить свою долю в условиях новых ограничений для блогеров и компаний.