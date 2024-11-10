В Госдуме осудили глумившихся над погибшими в «Крокусе» блогерш

Депутат Шолохов раскритиковал двух блогерш за насмешки над терактом в «Крокусе»

Действия двух блогерш, пошутивших о планах устроить новый теракт в «Крокус Сити Холле», «выходят за рамки добра и зла». Об этом в беседе с Lenta.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«В таких случаях нам нужен закон для того, чтобы осуждать не просто аморальные, а выходящие за рамки добра и зла поступки. В данном случае, если бы этих блогерш на улице узнали простые граждане и высказали недовольство, я бы их поддержал», — заявил парламентарий.

Приехавшие в Москву из Владимирской области блогерши организовали встречу со своими подписчиками недалеко от сгоревшего «Крокус Сити Холла». Девушки записали ролик, в котором сравнили встречу с поклонниками с терактом.

Эта запись привлекла внимание подмосковного главка СК. Правоохранители начали поиски авторов видео, чтобы проверить их на публичное оправдание терроризма.