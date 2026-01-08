В Госдуме напомнили, что пенсии многодетных матерей вырастут с 2026 года

С 1 января 2026 года вступит в силу норма, изменяющая учет времени ухода за детьми при расчете страховой пенсии. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в интервью RT .

Парламентарий пояснил, что периоды пребывания в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет относятся к нестраховым и включаются в общий страховой стаж. До сих пор суммарно учитывалось лишь шесть лет такого ухода, что ограничивало возможность включения в стаж времени ухода за четырьмя детьми.

По новым правилам, начиная с 2026 года, в стаж будут включаться периоды ухода за каждым ребенком без установленного ранее общего лимита. Это позволит многодетным матерям получить дополнительные годы стажа и пенсионные коэффициенты.

Алексей Говырин рекомендует тем, кто уже на пенсии, проверить, учтены ли все дети в расчете стажа, и при необходимости подать заявление на перерасчет в Социальный фонд.