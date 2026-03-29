В Госавтоинспекции Нижегородской области предупредили о весенних опасностях на дорогах

С приходом весны дороги становятся непредсказуемыми. Скрытые под лужами ямы, мокрый асфальт и утренняя наледь создают серьезные препятствия для автомобилистов. Сотрудники Госавтоинспекции Нижегородской области поделились рекомендациями по обеспечению безопасности на дорогах и рассказали, как действовать в случае возникновения аварийных ситуаций, написал сайт pravda-nn.ru .

Инспектор отдела по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Нижегородской области Валерия Шутова напоминает, что из-за тонкого слоя воды на дорогах управляемость автомобиля ухудшается. «Основные изменения в поведении машины — увеличение тормозного пути, на мокром асфальте он может вырасти практически в два раза», — отмечает она.

Ночные мартовские температуры часто опускаются ниже нуля, что приводит к образованию наледи на дорогах к утру. Это повышает риск заноса автомобиля и, как следствие, вероятность аварии. Водителям важно помнить, что действия при заносе зависят от типа привода машины. При управлении переднеприводным автомобилем необходимо прибавить газ и повернуть руль в сторону заноса. На заднем приводе следует убрать ногу с газа, а руль повернуть в сторону заноса.