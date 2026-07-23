В горах Архыза прошли первые в России фиджитал-соревнования «Цифровые тропы»

На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии состоялись уникальные высокогорные соревнования, впервые объединившие классический трекинг с цифровыми технологиями, сообщил сайт Ferra.ru .

Команды из двух-четырех человек преодолели исторический 4,4-километровый маршрут к пику Смирнова. На дистанции были установлены восемь контрольных пунктов с QR-кодами. После сканирования участники через мобильное приложение отвечали на вопросы о природе региона, геологии и истории курорта. За правильные ответы начислялось бонусное время.

Победителем стала группа, показавшая минимальный суммарный результат по скорости физического прохождения маршрута и качеству выполнения цифровых заданий.

Событие прошло в рамках фиджитал-школы «Цифровая трансформация природного парка». Помимо состязаний, ее участники разрабатывали новые туристические маршруты, тестировали качество связи и предлагали решения для развития инфраструктуры горного кластера.