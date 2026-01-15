В главном вузе Урала назвали обыски нормальным процессом

В УрФУ приравняли обыски к проверкам и назвали нормальным процессом

Обыски в кабинетах руководства не повлияли на работу вуза. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности ректора Уральского федерального университета Илья Обабков.

Он заявил, что такой тщательный осмотр кабинетов президента УрФУ Виктора Кокшарова и первого проректора по экономике Даниила Сандлера — не более, чем рядовая проверка.

«Есть элементы проверок всегда, они просто проходят с разной степенью интенсивности. У нас и летом были проверки, и весной. Это нормальная жизнь бюджетного учреждения», — привел слова Обабкова «УРАЛLIVE».

По неподтвержденным данным, поводом к обыскам стало подозрение в махинациях с федеральной недвижимостью, которой управляет УрФУ, а также вывод денег из бюджета вуза под видом заработных плат.

Ранее вуз подтвердил, что силовики обыскали кабинет президента Уральского федерального университета Кокшарова. Основное внимание они уделили финансовым документам.