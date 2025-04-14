В ГК «Самолет» объяснили проблемы с ЖК «Остафьево»

Проблема с задержкой сдачи квартир собственникам в ЖК «Остафьево» не связана с подрядчиками. Речь идет о внутренней несостыковке, объяснила в беседе с финансистом Игорем Шимко финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая.

Корпусы «Остафьево» вводили в эксплуатацию в декабре, как и планировалось. Однако ключи дольщикам не начали передавать, поскольку на внутреннем уровне возник конфликт между девелопером и управляющей компанией.

Голубничая пояснила, что в «Самолете» существует дополнительный этап приемки. Девелопер работает со своей же управляющей компанией, которая уже после сдачи объекта несет ответственность за проект.