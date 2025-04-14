В ГК «Самолет» объяснили проблемы с ЖК «Остафьево»
Проблема с задержкой сдачи квартир собственникам в ЖК «Остафьево» не связана с подрядчиками. Речь идет о внутренней несостыковке, объяснила в беседе с финансистом Игорем Шимко финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая.
Корпусы «Остафьево» вводили в эксплуатацию в декабре, как и планировалось. Однако ключи дольщикам не начали передавать, поскольку на внутреннем уровне возник конфликт между девелопером и управляющей компанией.
Голубничая пояснила, что в «Самолете» существует дополнительный этап приемки. Девелопер работает со своей же управляющей компанией, которая уже после сдачи объекта несет ответственность за проект.
Именно в этом жилом комплексе произошел наш внутренний бюрократический конфликт, который мы не смогли вовремя выровнять. Нам эта ситуация очень неприятна. Мы точно будем извиняться перед дольщиками и точно не хотим повторения такой ситуации в будущем.
Нина Голубничая
С 15 апреля девелопер планирует открыть заселение всех оставшихся секций. Две секции уже запустили.
«Надеемся, все дольщики получат ключи и мы не будем попадать больше в такие ситуации», — подчеркнула представитель ГК «Самолет».
Собственникам квартир четвертой очереди в ЖК «Остафьево» выдали ключи еще 12 апреля. Застройщик решил проблемы максимально быстро.