В Гидрометцентре пообещали жаркую погоду летом жителям Курганской области

Гидрометцентр РФ представил вероятностный прогноз температуры воздуха и осадков для Курганской области на летний период. Согласно этому прогнозу, в июне и июле ожидается температура выше нормы, написало URA.RU .

Синоптики отмечают, что средняя месячная температура воздуха в июне составит 17–19 градусов, а в июле — 19–20 градусов.

Однако превышение нормы прогнозируется только на западе области, тогда как на востоке температура будет близка к средним показателям.