В ГД раскритиковали систему данных о животных

В Общественно палате России предложили создать федеральную систему сбора и обработки актуальной и достоверной информации о животных. Инициативу в беседе с 360.ru прокомментировал первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Создание единой системы обусловлено неполнотой данных в России о количестве животных и происшествий с ними для принятия взвешенных управленческих решений, сообщили «Известия» со ссылкой на доклад «Формирование в обществе ответственного отношения к животным». Речь идет не только о безнадзорных зверях, а обо всех, с которыми так или иначе контактирует человек.

Дефицит данных приводит к возникновению «неоправданной успокоенности» и отсутствию реальных действий со стороны руководства некоторых регионов, а также к резонансу из-за трагических случаев с животными.

В ОП считают, что концепция по формированию ответственного отношения к братьям меньшим должна выйти на федеральный уровень.

«Не очень понятная инициатива»

У российских регионов есть право заниматься регистрацией животных, напомнил Бурматов.

«Сейчас порядка 20 субъектов Российской Федерации это право реализуют, они фактически создают свою систему — те регионы, которым это необходимо. Те, которые этим не занимаются, значит, у них нет такой потребности. Зачем нужна еще одна база? Я не понимаю. Есть свои базы данных у кинологических федераций, там миллионы животных объединены. Что еще нужно? Честно говоря, не очень понятна эта инициатива. Может быть, идея и благая, но мотивация не очень ясна», — заключил парламентарий.