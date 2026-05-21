В Гатчине приступили к масштабной реставрации исторического центра

В Гатчине стартует масштабная реставрация исторического центра, и первым объектом станет Дом НКО на улице Киргетова, 3. Это здание — часть уникального ансамбля Госпитального городка XVIII–XIX веков, что подчеркивает его особую культурную и архитектурную ценность. Об этом написал «Онлайн47» .

В рамках проекта планируется не только восстановить исторический облик здания, но и адаптировать его под современные нужды. После реставрации здесь появится современное пространство для развития гражданских инициатив: будут оборудованы офисы для общественных организаций, переговорные комнаты и конференц-зал. Такой подход позволит сохранить наследие и одновременно вдохнуть в него новую жизнь, сделав центр активной общественной жизни региона, написал «ФедералПресс».

Строительные работы начнутся в 2027 году. Реализация этого проекта станет важным шагом в сохранении архитектурного наследия Гатчины и развитии некоммерческого сектора.