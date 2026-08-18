В ФНП рассказали, что многие супруги не знают о необходимости оформления наследственных прав на недвижимость

В случае смерти одного из супругов россиянам необходимо оформлять наследственные права на недвижимость, которая была зарегистрирована только на имя пережившего супруга. Имущество, приобретенное в браке, считается общим и делится пополам между супругами, а оставшаяся половина делится между всеми наследниками. Об этом рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Представитель ФНП отметил, что многие супруги не знают о необходимости оформления наследственных прав на недвижимость, зарегистрированную на их имя.

Половина общего имущества может быть выделена пережившему супругу сразу, не дожидаясь окончания шести месяцев, или намного позже. Ограничений по срокам нет. Оставшаяся половина входит в наследственную массу и делится между всеми наследниками: детьми, родителями умершего и любым другим человеком, которого вписали в завещание.

Если недвижимость досталась человеку в период брака в качестве подарка или по наследству, она является его личной собственностью и целиком переходит в состав наследства в случае смерти владельца или остается полностью в его владении.

В ФНП подчеркнули, что даже если имущество получено в результате безвозмездной сделки, например, если администрация города или района своим постановлением бесплатно предоставила женатому человеку земельный участок, это все равно считается совместной собственностью супругов и делится пополам.

Также представитель пресс-службы предупредил, что в процессе оформления наследства иногда выясняется, что умерший был женат ранее и его добрачное имущество нужно поделить с бывшей супругой, так как оно было приобретено в браке. Бывают случаи, когда брак умершего супруга оказывается недействительным, и наследницей считается первая супруга.

Споры с другими наследниками могут возникнуть и через много лет после смерти одного из супругов, даже если многие считают, что через три года имущество автоматически переходит второй половине.