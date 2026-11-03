В ФНП предупредили о рисках продажи недвижимости без согласия супруга

Сделки с совместным имуществом без нотариального согласия второго супруга могут оспорить и признать недействительными в суде. Об этом сайту «РБК Недвижимость» сообщили в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

По данным палаты, за девять месяцев 2026 года в России удостоверили 940 тысяч согласий на распоряжение имуществом. Лидерами по обращениям стали Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, отметил сайт URA.RU.

Разрешение обязательно для продажи, мены, дарения или ренты недвижимости, приобретенной в браке, если раздельная собственность не установлена брачным договором. Без этого документа нотариус откажет в сделке.

При оформлении купли-продажи в простой письменной форме Росреестр зарегистрирует переход прав, но внесет в ЕГРН отметку об отсутствии согласия. Это затруднит последующую перепродажу объекта и позволит оспорить операцию в суде даже после развода или смерти супругов.