В Финском заливе стартовали парусные соревнования среди более чем 500 участников

В акватории Финского залива стартовали чемпионат и первенство Петербурга по парусному спорту. Более 500 спортсменов борются за звание лучших в 21 классе яхт, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Наиболее популярным является класс «оптимист», с которого юные спортсмены в возрасте от 9 до 15 лет начинают свой путь в профессиональном спорте. По словам старшего тренера сборной Санкт-Петербурга по парусному спорту Олега Чугунова, этот класс позволяет развивать основные навыки и конкуренцию, что является отличной базой для дальнейшего развития в любом направлении.

Соревнования служат отборочными в сборную города. Победители и призеры, всего свыше 150 человек, представят Санкт-Петербург на первенствах и чемпионатах страны. Город считается одним из фаворитов на всероссийских соревнованиях.

По мнению участника соревнований Ивана Охотникова, уровень парусного спорта в Санкт-Петербурге растет с каждым годом, а конкуренция среди спортсменов приближается к уровню чемпионата России.

Городские старты завершатся в эту пятницу.