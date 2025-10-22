В Финансовом университете при Правительстве РФ объяснили причины недовольства россиян онлайн-образованием

Заместитель начальника управления федерального надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Наталья Павлюченко сообщила, что в 2024 году было подано 190 исковых заявлений в защиту прав потребителей в сфере онлайн-обучения. Большинство обращений связано с неудовлетворительностью качества образовательных услуг. Об этом написала Общественная Служба Новостей .

Декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина отметила, что причиной недовольства является не только качество предоставляемых курсов, но и непредоставление обещанной информации о содержании образовательного процесса. Она подчеркнула, что закон позволяет потребителям отказаться от услуг в любой момент, ссылаясь на статью 782 Гражданского кодекса РФ.

Ручкина подчеркнула, что качественное образование должно обеспечивать приобретение знаний, навыков и умений, что не всегда выполняется онлайн-курсам. Недостаточность практических навыков и знаний, обещанных при продвижении курса, порождает жалобы и претензии.