В Финансовом университете при Правительстве РФ объяснили причины недовольства россиян онлайн-образованием
Декан Ручкина: результатом образования должно стать получение знаний
Заместитель начальника управления федерального надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Наталья Павлюченко сообщила, что в 2024 году было подано 190 исковых заявлений в защиту прав потребителей в сфере онлайн-обучения. Большинство обращений связано с неудовлетворительностью качества образовательных услуг. Об этом написала Общественная Служба Новостей.
Декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина отметила, что причиной недовольства является не только качество предоставляемых курсов, но и непредоставление обещанной информации о содержании образовательного процесса. Она подчеркнула, что закон позволяет потребителям отказаться от услуг в любой момент, ссылаясь на статью 782 Гражданского кодекса РФ.
Ручкина подчеркнула, что качественное образование должно обеспечивать приобретение знаний, навыков и умений, что не всегда выполняется онлайн-курсам. Недостаточность практических навыков и знаний, обещанных при продвижении курса, порождает жалобы и претензии.