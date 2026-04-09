В Федерации рестораторов и отельеров подвели итоги эксперимента по легализации гостевых домов

В России растет популярность размещения в гостевых домах. В связи с этим во многих регионах начался эксперимент по легализации такой коммерческой деятельности. Вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов рассказал о первых итогах эксперимента в эфире радио Sputnik .

По словам эксперта, государство предпринимает усилия по «обелению» рынка и созданию легальных возможностей для работы гостевых домов. Однако некоторые предприниматели могут предпочесть остаться в тени.

Эксперимент выявляет множество юридических нюансов для предпринимателей. Например, гостевой дом, построенный на землях индивидуального жилищного строительства, может столкнуться с проблемами в оформлении документов. В некоторых регионах единственный вариант для предпринимателя легально продолжать работу — зарегистрироваться как гостевой дом и перейти в этот формат.

Многие предприниматели, участвующие в эксперименте, сталкиваются с юридическими сложностями в оформлении, отметил Вадим Прасов.

«Зачастую, например, даже то, как у вас в регистрационных документах этот дом обозначен, может являть для вас проблему», — пояснил он.

Новые кейсы, появившиеся во время эксперимента, приведут к изменениям в законодательстве, считает эксперт. Чем больше будет возникать проблемных случаев, тем быстрее они будут выноситься на обсуждение и фиксироваться в законах.