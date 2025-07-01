В Федерации рестораторов и отельеров опровергли суждение о некачественной еде на вокзалах

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров в беседе с ИА НСН высказался по поводу качества услуг в заведениях, расположенных на вокзалах. Он опроверг мнение о том, что там чаще можно столкнуться с некачественным питанием.

Бухаров объяснил: «Как раз на вокзалах пропускная способность выше и больше свежих продуктов, они не залеживаются. Скажем, в спальном районе через ресторан приходит 10 человек за вечер, а на вокзале — 100 человек. Получается, они быстрее меняют продукты, потому что пропускная способность больше».

По его словам, количество жалоб на заведения общественного питания всегда примерно одинаково. При этом, по его мнению, клиенты не всегда осознают, что именно им можно употреблять в пищу, а что нет.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов сообщил, что столичным рестораторам разрешили не демонтировать летние веранды из-за высоких затрат на это — до 1,5 миллиона рублей.