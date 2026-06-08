В Екатеринбурге завершился фестиваль мотокультуры «Движение»

Третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» собрал 150 тысяч человек в Екатеринбурге. Участниками события стали жители уральской столицы и гости со всей России, а также из Беларуси и Казахстана, сообщил сайт URA.RU .

Фестиваль «Движение» открыл губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Благословение на проведение мероприятия дал Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Проведение фестиваля поддержали Фонд святой Екатерины, группа компаний «Принцип» и «Сима-Ленд», благодаря чему мероприятие продлилось три дня.

На протяжении фестиваля гости могли насладиться концертами известных музыкальных исполнителей, среди которых были Сергей Бубенец, Вячеслав Бутусов, Елка и Чиж. Выступления проходили в Историческом сквере, а в центре Екатеринбурга работали развлекательные зоны.

Особое внимание привлекли выставка мотоциклов из коллекции будущего Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий и кастом-шоу «Железное дело». На выставке представили уникальные экспонаты, а на шоу механики в режиме реального времени собирали мотоцикл на базе двигателя «Урала».

На городском пруду состоялись соревнования по водно-моторному спорту, включая аквабайк, гидрофлай, мотосерф и фристайл. Гидрофлаеристы устроили ночное водное шоу в светящихся костюмах. Также организаторы провели первый женский мотофорум, собравший 350 участниц из 20 мотоклубов страны. Безопасность на фестивале обеспечивали сотрудники правоохранительных органов и частных охранных предприятий.