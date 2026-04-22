В Екатеринбурге врачи спасли младенца от опасной инфекции

В одну из клиник Екатеринбурга экстренно поступил восьмимесячный ребенок с тяжелой формой бактериальной инфекции — менингококцемией. За жизнь малыша в течение полутора месяцев боролась команда медицинских специалистов, написала «Свободная пресса» .

По информации пресс-службы регионального Минздрава, у мальчика обнаружили менингококковую инфекцию, которая осложнилась менингоэнцефалитом и сепсисом. Уже через четыре дня после начала болезни у ребенка резко поднялась температура, появилась сыпь, нарушились сознание и двигательные функции. Пациента, доставленного бригадой скорой помощи, госпитализировали на 45 дней, из которых четверо суток он провел в отделении интенсивной терапии.

Реаниматологи, инфекционисты и неврологи провели несколько курсов антибактериальной терапии. Состояние младенца удалось стабилизировать без применения длительной искусственной вентиляции легких. На момент выписки ребенок уже мог удерживать голову и сидеть с поддержкой.