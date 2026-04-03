В Екатеринбурге появятся 8 школ и детских садов до 2029 года

В Екатеринбурге идет активное обновление социальной инфраструктуры: строятся новые образовательные учреждения для разгрузки существующих школ и детских садов в активно застраивающихся районах. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru .

Самым громким событием станет открытие школы № 366 в квартале улиц Щорса — Машинная, рядом с набережной Исети и ЦПКиО. Учреждение рассчитано на 1500 мест. Здесь будут специализированные медицинские классы и естественно-научное направление обучения. Изначально планировалось сдать здание в 2027 году, но подрядчики обещают сделать это в августе 2026 года, чтобы уже 1 сентября дети сели за парты.

Строительство обошлось бюджету почти в один миллиард рублей. В трехблочном здании площадью почти 33 тысячи квадратных метров разместят учебные кабинеты, четыре спортзала, актовые залы, футбольное поле и современную библиотеку.

В Кировском районе города развернулось строительство детского сада на 350 мест. Располагаться он будет в квартале улиц Блюхера, Камчатской, Сахаринской и Владивостокской. Стоимость контракта превышает 544 миллиона рублей. Работы разделены на этапы, а полностью готовый объект подрядчик обязан сдать к августу 2027 года.

В Орджоникидзевском районе (на Эльмаше) продолжается строительство нового здания гимназии «Арт-Этюд». Это уникальный для города случай, когда специализированная художественная школа получает современную прописку. Сейчас занятия проходят в старых корпусах 30-60-х годов постройки, не приспособленных для занятий живописью, хореографией и музыкой.

Проект от компании «Атомстройкомплекс» предусматривает не только классы, но и большой концертный зал, танцевальные студии с особым покрытием пола и мастерские с усиленным естественным освещением. Новое здание на 1100 мест планируется сдать к 2027–2028 году.