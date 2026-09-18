В Екатеринбурге подвели итоги Международного фестиваля молодежи

В заключительный день Международного фестиваля молодежи (МФМ) подвел итоги масштабного события, собравшего десятки тысяч участников со всего мира. Корреспонденты ЕАН пообщались с гостями площадки, которые остались в восторге как от самого Екатеринбурга, так и от организации форума.

Среди иностранных визитеров был Роман Дубинин, представившийся единственным участником от Австралии. Он отметил, что уже много лет проживает на этом континенте и работает в финансовой сфере, однако фестиваль посещает уже в третий раз.

По словам Романа, ему очень нравится Екатеринбург, который он считает невероятно красивым городом. Гость подчеркнул, что уральская столица по духу напоминает Москву, но при этом отличается более спокойной атмосферой и близостью к природе. Как выразился сам участник, это чувство, характерное именно для Урала.