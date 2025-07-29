В Египет на «гробовые». Вдова Варяга из «Ахмата» оформила выплаты и скрылась с любовником

Вдову бойца спецназа «Ахмат» Георгия К. с позывным Варяг обвинили в получении посмертных выплат после оформления развода. Мать погибшего бойца подала в суд и выиграла дело, сообщила в своем Telegram-канале общественница и глава фонда «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

Варяг был одним из тех, кто 8 марта 2025 года прошел внутри газовой трубы и закрепился на окраине Суджи в составе спецназа «Ахмат». Варяг и его взвод погибли 9 марта, в них прилетел HIMARS.

Георгий женился в августе 2024 года, отношения пары закончились 1 октября — девушка оказалась эскортницей и в открытую изменяла супругу. Варяг подал на развод, и 25 февраля суд расторг их брак. В законную силу решение суда вступило 25 марта, но 9 марта Варяг погиб, и на основании этого его вдова подала документы на оформление выплат.

Организацией похорон Варяга занимались его мать, друзья и сослуживцы, бывшая жена участия в этом не принимала. К этому времени у нее уже был новый любовник, которого она не скрывала и демонстрировала в соцсетях.