В ЕАО прошли ярмарки в поддержку земляков-бойцов спецоперации

Волонтерские группы Ленинского района «Все для победы», «Руки ангелов» и «Все вместе к Победе» организовали акции в поддержку участников спецоперации. Об этом сообщили в управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства Еврейской автономии.

Добровольные помощники устраивают благотворительные ярмарки-продажи, вырученные средства от которых направляют на нужды фронта.

Организаторы акции продают домашние консервы и выпечку, овощи, яйца, мед, чай, соки, морсы и многое другое.

«Подготовкой и сбором продукции для продажи занимались сами активисты и неравнодушные жители», — рассказали в пресс-службе.

До этого партию маскировочных сетей отправили для бойцов СВО волонтеры из ЕАО.