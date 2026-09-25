В двух районах Марий Эл модернизировали центры службы занятости

В Марий Эл обновили отделения службы занятости Мари-Турекского и Новоторъяльского районов, сообщило ИА «МариМедиа» со ссылкой на главу республики.

С сентября Мари-Турекское отделение принимает посетителей в новом здании. В помещениях провели ремонт, установили кондиционеры, выделили зоны по принципу «одного окна» для граждан и работодателей, а также обустроили конференц-зал и детские уголки.

В модернизированном здании заработало и отделение Новоторъяльского района, где создали условия для маломобильных жителей. В обновленных центрах доступны все профильные услуги — от профориентации до содействия бизнесу в подборе сотрудников.