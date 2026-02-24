В движении «Национальный родительский комитет» указали на важность усиления воспитательной работы в детсадах

В России существует недостаток педагогов, которые могли бы не только присматривать за детьми в детских садах, но и способствовать их всестороннему развитию. Это имеет большое значение для успешной социальной адаптации и подготовки к школе, рассказал исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Он подчеркнул: «Нам нужны десятки тысяч воспитателей, которые работали бы профессионально, в том числе и в детских садах».

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов ранее заявил, что в России разработают новый стандарт для работы детских садов. Ведомство планирует внести изменения в Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую.

Кроме того, министерство разработает рекомендации по современному и безопасному оформлению пространств детских садов, в том числе для детей с ограниченными возможностями развития.