В движении «Форум Такси» оценили перспективы регулирования перевозок частными водителями

В Объединении самозанятых России предложили включить пассажирские перевозки частными водителями на личных автомобилях в транспортную стратегию РФ как отдельную услугу наряду с такси и каршерингом. Председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал это предложение.

Он отметил, что обсуждается модель, подобная Uber, но подчеркнул, что там существуют высокие требования к автомобилям и водителям, а также необходимость лицензии.

Амосов добавил: «Давайте не будем лукавить, таксопарки и водители большую часть времени работают как самозанятые». Он указал на то, что сейчас автомобили и аренда подорожали, а лимит по самозанятости составляет всего 2,4 миллиона рублей.

Эксперт отметил, что обсуждается отмена реестров такси и путевых листов, что может привести к увеличению числа нелегальных перевозчиков.