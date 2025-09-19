В «Движении автомобилистов России» отметили, что бесплатная парковка у дома не решит проблему водителей

Идея перевода механизма выдачи резидентных разрешений на бесплатную парковку возле жилых домов на федеральный уровень вызвала сомнения у представителя автомобильного сообщества. Заместитель председателя «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с ИА НСН высказал негативное отношение к инициативе, отметив, что данная мера не решает основных проблем водителей.

Министерство транспорта России намерено разработать законопроект, устанавливающий порядок предоставления гражданам бесплатных парковочных мест возле их жилья на федеральном уровне. В настоящее время подобные правила определяются органами власти регионов.

Ольшанский считает, что новый подход не принесет пользы автомобилистам, а наоборот создаст дополнительные неудобства. Он подчеркнул, что введение федеральной нормы ограничит возможности адвокатов защищать интересы автолюбителей в судебных разбирательствах, связанных с административными нарушениями, такими как неправильная парковка. Вместе с тем, эксперт указал на несправедливость ограничения доступности общественных парковок для гостей владельцев недвижимости, которым придётся дополнительно платить или получать штрафы.