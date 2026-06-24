В Дубне завершили строительство фармкомплекса

На территории особой экономической зоны «Дубна» завершили вторую очередь научно-исследовательского и производственного комплекса компании «ПСК Фарма». Заключение о соответствии проектной документации выдал Главгосстройнадзор Московской области.

Общая площадь здания составила свыше 19,5 тысячи квадратных метров. Здесь расположатся производственный, складской, научно-исследовательский и офисный блоки.

Предприятие начнет выпускать препараты для лечения гематологических, ревматологических, онкологических и пульмонологических заболеваний.

Генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро отметила, что ведется расширение штата сотрудников и обучение, в том числе на текущем производстве.

«В строительство и оборудование второй очереди инвестировано более пяти миллиардов рублей. В целом в развитие всего производственного комплекса компании на сегодня вложены 12 миллиардов», — добавила она.

В новом комплексе установили автоматизированные линии для выпуска пустых желатиновых капсул под брендом ФАРМКАПС® с мощностью около трех миллионов капсул в сутки. На первоначальном этапе такой объем закроет 50% потребности рынка.