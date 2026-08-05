В ДРКБ Марий Эл открылась выставка «Трогательный мир марийской культуры»

В Детской республиканской клинической больнице Марий Эл состоялось важное событие — подписание соглашения о сотрудничестве между министерствами культуры и здравоохранения. На церемонии заместитель председателя правительства Константин Иванов подчеркнул, что эти два ведомства уже давно работают вместе, заботясь о здоровье жителей региона. Об этом сообщило ИА МариМедиа .

В рамках соглашения планируется множество мероприятий: фестивали, конкурсы, выставки, мастер-классы по арт-терапии, лекции и акции по популяризации здорового образа жизни. Первым шагом стало открытие выставки «Трогательный мир марийской культуры», где можно прикоснуться к экспонатам.

Особенно важно, что для детей из сельских районов посещение такой выставки становится настоящим праздником. Это помогает им быстрее выздоравливать. Министр здравоохранения Владимир Гладнев отметил, что душевное спокойствие, которое дарят подобные мероприятия, является лучшим лекарством. Искусство расширяет границы восприятия мира и помогает обрести новое мировосприятие.