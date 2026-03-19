В Донецке стартовал шестой сезон международной премии «Мы вместе»

Глава ДНР Денис Пушилин вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко, финалистами и участниками «Мы вместе» посетили в Молодежном центре «30/09» выставку «Россия — моя история» и впервые дали старт новому сезону Международной премии в Донецке.

Гости узнали о лучших достижениях Горловки, признанной победителем в номинации «Муниципальные образования и моногорода» пятого сезона премии. Город воинской славы представил социальные проекты, волонтерские инициативы и успешные практики, которые реально помогают людям.

Музейная комната «Солнечный круг» никого не оставила равнодушным. Здесь можно было увидеть фотографии и истории детей, погибших в Горловке с 2014 года из-за украинской агрессии.

Особый отклик вызвала презентация проекта «Доброгорловка» о работе филиала Центральной клинической больницы святителя Алексия — «Центра протезирования и медицинской адаптации в Горловке», а также о первом Горловском сестричестве имени святого мученика Евгения Врача. Горловка стала центром возрождения сестричества в России, где люди активно помогают друг другу.

Посетители с теплотой приняли участие в мастер-классе по росписи и изготовлению матрешек.