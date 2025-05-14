В Донбассе и Новороссии откроют новые спорткомплексы

Глава ведомства обратил внимание, что в ближайшие годы планируется строительство целой серии новых открытых физкультурно-оздоровительных комплексов и модульных спортсооружений. Кроме того, в планах — капремонт спортобъектов, закупка оборудования и инвентаря.



В 2024 году из федерального бюджета на эти цели направили один миллиард рублей, в 2025-м собираются вложить еще более двух миллиардов рублей. Президентский фонд культурных инициатив уже выделил 856 миллионов рублей.



В новых регионах на эти средства полностью восстановили несколько объектов, более 10 — отремонтировали и открыли 16 площадок ГТО.



До конца 2025 года в ДНР планируется завершить строительство девяти комплексов для занятий командными видами спорта. Также в проекте — возведение 15 модульных объектов, в том числе — бассейнов и залов единоборств.

Ранее Подмосковье начало восстанавливать детский сад в селе Безыменное в ДНР.