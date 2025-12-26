В Долгопрудном наградили победителей чемпионата по программированию «РуКод»

В Долгопрудном на площадке МФТИ финишировал первый международный чемпионат по алгоритмическому программированию «РуКод». На церемонии награждения побывала съемочная группа 360.ru.

В суперфинале в стенах Физтеха встретились 35 сильнейших команд из России, Белоруссии и Киргизии. Абсолютным победителем стали москвичи FFTilted, серебро и бронза — также у участников из столицы и Санкт-Петербурга.

Всего чемпионат собрал сильнейших участников из 44 российских городов стран СНГ.

Соревнования сильнейших программистов состоялись при поддержке Министерства цифрового развития России. Они проводятся уже в шестой раз.