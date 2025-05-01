В ДНР создадут сельскохозяйственный кластер на базе Волновахского техникума

В ДНР на базе Волновахского техникума планируют создать аграрный кластер при поддержке российского правительства. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Создадим сельскохозяйственный кластер на базе Волновахского технологического техникума. Правительство РФ приняло решение выделить на это средства», — написал Пушилин.
По его словам, выделенные средства пойдут на обновление и развитие учебного учреждения. Он также напомнил, что с 2023 года регион выиграл четыре конкурса по федеральному проекту «Профессионалитет» и открыл учебно-производственные кластеры в сферах педагогики, СМИ, сервиса, туризма и строительства.
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