В ДНР создадут сельскохозяйственный кластер на базе Волновахского техникума

Фото: Медиасток.рф

В ДНР на базе Волновахского техникума планируют создать аграрный кластер при поддержке российского правительства. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем  Telegram-канале.

«Создадим сельскохозяйственный кластер на базе Волновахского технологического техникума. Правительство РФ приняло решение выделить на это средства», — написал Пушилин.

По его словам, выделенные средства пойдут на обновление и развитие учебного учреждения. Он также напомнил, что с 2023 года регион выиграл четыре конкурса по федеральному проекту «Профессионалитет» и открыл учебно-производственные кластеры в сферах педагогики, СМИ, сервиса, туризма и строительства.

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