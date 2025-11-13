В дирекции КЗС заверили, что Петербургу не угрожает наводнение из-за циклона QUIRIN

Дождь, связанный с циклоном QUIRIN, не создаст угрозы наводнения для Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС).

По данным организации, сооружения полностью подготовлены к возможным вызовам. Персонал на местах следит за развитием ситуации.

Сейчас на северо-западе России действует большой циклон с сильными осадками, однако для Северной столицы он не опасен. Эксперты предположили, что уровень воды в устье Невы повысится не более чем на метр.