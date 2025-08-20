В «Диджитал Маркетс» объяснили, что ворам чаще важнее получить доступ к сим-карте, чем к смартфону

Генеральный директор «Диджитал Маркетс» Илья Назаров рассказал RT , что ворам часто важнее получить доступ к сим-карте, чем к самому смартфону.

«Если телефон украден и он заблокирован паролем, в первую очередь злоумышленники обычно переставляют сим-карту в свое устройство. Это дает им возможность получить доступ к банкам, мессенджерам, социальным сетям и даже «Госуслугам»», — предупредил эксперт.

Назаров рекомендует сразу позвонить оператору и заблокировать сим-карту, если на ней не установлен ПИН-код. Затем следует включить удаленную блокировку телефона через сервисы Google Find My Device или iCloud «Найти iPhone». Важно сменить пароли от почты, банковских приложений и мессенджеров и предупредить свой банк.

Эксперт советует проверить настройки аккаунтов на наличие новых активных сессий или привязанных устройств и при необходимости завершить их вручную.