Психолог Сурина посоветовала перед введением уроков эмпатии научить детей распознавать их собственные чувства

Общественная палата предложили ввести в детских садах уроки эмпатии. Занятия помогут детям лучше понимать свои чувства и научиться доброте. Системный психолог Ангелина Сурина в разговоре с «Авторадио» отметила, что детям действительно важно объяснять, что такое чувства и сопереживание. Однако для этого недостаточно обычных разговоров.

«Для того чтобы ребенка научить быть эмпатичным, добрым, понимающим человеком, в первую очередь ребенок должен понимать, что с ним происходит, что он чувствует, как он чувствует. И потом уже он начнет понимать, что чувствует другой человек», — сказала психолог.

Сурина добавила, что взрослые должны вести себя так, как они хотят, чтобы вели себя дети.

С 1 сентября в программу всех российских дошкольных учреждений планируют включить проект «Добрые игры». В игровой форме детям будут рассказывать о семье, родине, труде, безопасности, культуре, природе и отношениях между людьми.