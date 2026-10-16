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    В деревне Пуял в Марий Эл открыли обновленный мемориал воинам-землякам

    В деревне Пуял Оршанского района торжественно открыли обновленный мемориал павшим в Великой Отечественной войне. Об этом ИА МариМедиа сообщила администрация Оршанского района Марий Эл.

    Отремонтировать и преобразить памятное место удалось благодаря программе поддержки местных инициатив. Сельчане поддержали проект, вложили денежные средства и приняли участие в уборке и озеленении территории.

    Почетное право разрезать красную ленту и открыть памятную доску предоставили старосте деревни Валерию Козлову и жителю деревни Геннадию Маркову.

    Настоятель храма Богоявления Господня иерей Олег освятил памятное место и провел панихиду по воинам. Затем собравшиеся почтили память защитников минутой молчания и возложили цветы.

    В завершение всех присутствующих угостили солдатской кашей и травяным чаем с медом.