В Депприроды Москвы рассказали, когда можно подкармливать зимующих птиц

Подкармливать зимующих в Москве птиц можно только в сильные морозы, метели или ледяной дождь. Об этом «Абзацу» сообщила представитель пресс-службы Депприроды Москвы Олеся Шевчук.

Она отметила, что с наступлением холодов пернатые сами перемещаются ближе к домам в поисках еды. По мнению специалиста, доступность пищевых отходов и помощь со стороны жителей мегаполиса стали для многих городских птиц основным источником энергии, позволяющим успешно переносить зиму.

В департаменте подчеркнули, что начинать подкормку стоит только в по-настоящему суровые дни, когда естественный поиск еды затруднен. Специалист отметила, что использование неподходящего корма способно нанести серьезный вред здоровью городских птиц, поэтому важно следить за качеством и безопасностью предлагаемого угощения.