В День трезвости в 18 российских регионах ограничат продажу алкоголя

Ограничения на розничную продажу алкоголя будут действовать во Всероссийский день трезвости 11 сентября в 18 регионах России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В список вошли республики Алтай, Марий Эл, Бурятия и Удмуртия. Ограничения также введут в Белгородской, Вологодской, Калининградской, Иркутской, Кемеровской, Мурманской, Свердловской и Саратовской областях.

Продажу спиртного ограничат также в Забайкальском и Камчатском краях, Севастополе, Еврейской автономной области, Запорожской области и ДНР.

Общий порядок продажи алкоголя устанавливает федеральное законодательство. В России его розничная реализация запрещена с 23:00 до 08:00 по местному времени. При этом субъекты страны могут самостоятельно вводить дополнительные запреты.

В отдельных регионах ограничения действуют только в определенных муниципалитетах или во время конкретных мероприятий.

День трезвости в России отмечают 11 сентября. Традицию возобновили в 2005 году, а в 2014 году праздник получил всероссийский статус.

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